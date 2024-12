Urlauberfamilie kracht gegen Baum neben Autobahn

Fatal endete die Anreise in den Winterurlaub am Donnerstag in den frühen Morgenstunden für eine deutsche Familie im Tiroler Unterland: Der Vater (53) verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, woraufhin dieses von der Autobahn abkam und gegen einen Baum krachte. Die Eltern und ihre drei Kinder auf der Rückbank mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.