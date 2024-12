Nehammer optimistisch: Einigung schon in Sicht?

Über Feiertage wird weiter verhandelt

Die Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS sollen dem Vernehmen nach auch über die Weihnachtsfeiertage fortgesetzt werden – zunächst eher informell auf Ebene der Mitarbeiter. Am Freitag soll sich die technische Budgetgruppe treffen, vermutlich aber ohne Parteichefs. Diese sollen spätestens am Montag wieder aufeinandertreffen. Dies sei aber auch schon früher möglich – eventuell auch schon am Freitag oder Samstag.