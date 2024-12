Das tischen Olympiasieger am Heiligen Abend auf

Acht Olympiasieger auf einem Haufen – das gibt es nur in Kärnten. Sie freuen sich auf die Feiertage – und bei Snowboard-Queen Anna Gasser daheim in Millstatt gibt’s gleich zwei Menüs: „Meine Schwester isst vegetarisch, ich bin haklich – daher kochen die Eltern für uns beide extra. Wir schauen in der Zeit immer einen Weihnachtsfilm.“ Auch die frischgebackene Olympiasiegerin Lara Vadlau verbringt Weihnachten im Kreise der Familie.