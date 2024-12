Woche 34: Weihnachtsgrüße und Überraschungsgäste

Weihnachtsgeschenke gibt es im Spiel der Runde zu bestaunen, jedoch in den Zweikämpfen am Eis schenkten sich der EHC Micheldorf und der EC 13 St. Salvator im wahrsten Sinne des Wortes nichts. Mit einem bösen Highlight und der damit verbundenen Spielunterbrechung siegten die Gäste am Ende mit 2:0.