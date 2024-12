Dieses Event sorgt für strahlende Augen

Gleich nach Weihnachten ist es so weit! Am 27. Dezember (Start ab 15, Einlass ab 14 Uhr) lädt der Lions Club Graz zum fünften Benefiz-Hallenfußballturnier der Legenden in den Raiffeisen Sportpark. Das Turnier ist ausverkauft, 3000 Fans werden erwartet – die „Krone“ präsentiert den Bandenzauber der Fußball-Stars von einst, berichtet in der Zeitung und auf den digitalen Kanälen.