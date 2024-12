Weltmeister hört auf: „Konnte nicht mehr laufen!“

Über 700 Einsätze für Sevilla

Navas spielte in seiner beeindruckenden Karriere nur für zwei Vereine. Für den FC Sevilla lief er sage und schreibe 703 (!) Mal auf. Für Manchester City kam er von 2013/24 bis 2016/17 auf 183 Einsätze. Und das 704. Spiel für Sevilla wird nun sein letztes sein. Was ihm der Verein bedeutet? „Alles!“ Hier sei er zu einer „Persönlichkeit gereift. Ich hatte die Möglichkeit, Spaß am Fußball zu haben ... Ich habe Sevilla alles zu verdanken.“