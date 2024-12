Wo gibt es weiße Weihnachten in Österreich?

Im Osten und Süden lockert am Montag die Bewölkung örtlich etwas auf, sonst bleibt es meist bedeckt. Entlang der Alpennordseite sind Schneeschauer möglich, die sich im Tagesverlauf von Westen her verstärken. In tiefen Lagen kann sich Regen dazumischen. Im östlichen Flachland und im Süden bleibt es überwiegend trocken. Am Alpenhauptkamm und Alpenostrand weht lebhafter Westwind. Die Temperaturen liegen zwischen minus sieben und plus zwei Grad in der Früh und erreichen maximal null bis fünf Grad.