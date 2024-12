Weiße Weihnachten? Diese Städte haben Chancen

Zuletzt war das 2021 in Klagenfurt der Fall, davor 2017 in Innsbruck und 2012 in Wien und Eisenstadt. Heuer sollte am 24. Dezember gleich in drei Großstädten – Bregenz, Innsbruck und Salzburg – Schnee liegen, wobei die Prognose der Geosphere Austria (vormals ZAMG) für die Mozartstadt wackelt.