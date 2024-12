Pazifikstaat Vanuatu erneut von Beben erschüttert

Zwölf Tote bei Beben am Dienstag

Bei dem Beben am Dienstag waren mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen, in Port Vila stürzten mehrere Gebäude ein. Weil auch das Mobilfunknetz zusammengebrochen ist, gab es am Sonntag zunächst keine Informationen über mögliche weitere Opfer oder Schäden.