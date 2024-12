Gratis Eislaufen am Heiligen Abend im Volksgarten

Wer Wärme bevorzugt, ist im AYA-Bad gut aufgehoben. Am Dienstag öffnet dieses seine Tore von 10 bis 13 Uhr. Am ersten Weihnachtsfeiertag von 15 bis 19 Uhr. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag von 10 bis 19 Uhr.