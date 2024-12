Der Vatikan blickt fasziniert ins Burgenland

Präsentation in Budapest

Im Februar steht die bewegende Doku beim Vatikan-Filmfestival „Mirabile Dictu“ auf dem Programm. Norbert Blecha sitzt daher diesmal nicht in der hochkarätigen Jury. In mehreren Kategorien wird als Preis der Silberfisch verliehen, inspiriert vom Symbol der ersten Christen. Bereits Ende Jänner geht eine weitere Präsentation der Doku mit Akteuren wie David Joseph, einem britischen Kronanwalt, in Budapest in Ungarn über die Bühne.