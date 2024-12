ÖVP packelt mit FPÖ: Grüne nun keine Fraktion mehr

Zentrale parlamentarische Rechte verloren

Mit der Aberkennung des Fraktionsstatus werden den Grünen zentrale parlamentarische Rechte wie das Stimmrecht in Ausschüssen oder die Teilnahme an der Präsidiale entzogen. „ÖVP und FPÖ wollen offenbar die kritische Opposition im Bundesrat ausbremsen – das wird ihnen mit diesem feigen Angriff nicht gelingen“, so Schreuder und Maurer abschließend.