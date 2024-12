„Wahlsiege der extremen FPÖ besorgniserregend“

Mandls Sicht auf die Integration nordkoreanischer Soldaten auf russischer Seite im Ukraine-Krieg: „Putin-Russland ist zur Eskalation bereit und hat ja schon viele Eskalationsschritte gesetzt: 2014 die Annexion der Krim war ja schon ein völkerrechtswidriger, kriegerischer Akt. Dann ab 2022 der volle militärische Krieg gegen die Ukraine. Und was nie zu vergessen ist, auch die hybride Kriegsführung gegen uns alle. Jetzt kommt aber Putin-Russland ins Straucheln, was man in Syrien sieht. Letztlich hat ja Putin-Russland in Syrien verloren, Assad war der enge Verbündete und Putin-Russland hatte ihn gestützt. Und jetzt braucht Putin-Russland sogar nordkoreanische Unterstützung im Feldzug gegen die Ukraine. Es hängt alles so zusammen, dass Putin-Russland jetzt nach jedem Strohhalm greift.“ Ob in der EU vielfach Befürchtungen darüber bestünden, dass Putin nach einem Erfolg in der Ukraine Lunte gerochen, sich der Krieg ausbreiten und es einen Diktierfrieden geben könnte? Mandl: „Ein Diktatfriede ist kein Friede, das zeigt die Geschichte. Und den wird es daher auch nicht geben, zumindest wäre das nicht als Friede zu bezeichnen. Die Ukraine wird nicht fallen, nach allem, was wir wissen.“