„Meine Tochter traut sich nicht in die Schule“

Was ist passiert? Am Donnerstag verweilte die Jugendliche nach Unterrichtsschluss noch in ihrem Klassenzimmer – zusammen mit einer Mitschülerin. Plötzlich betrat auch ein Schulkollege aus dem Iran (13) den Raum. „Er hat meine Tochter zunächst geärgert. Sie hat ihn gebeten aufzuhören, da hat er aus heiterem Himmel auf sie eingetreten“, sagt ihr Vater. Der Iraner habe dem Mädchen mit dem Fuß mehrmals heftig in die Rippen getreten. „Ich bin dann zur Hilfe gerufen worden, haben meine Tochter weinend am Boden liegend gefunden.“