Spieler überraschte Bischofshofen mit Befund

„Bei uns tut sich viel und wenig“, lacht Bischofshofen-Trainer Thomas Schnöll. Der Westligist trainierte nämlich bis 20. Dezember, arbeitete an der Fitness. Nach den Weihnachtsfeiertagen soll es am 7. Jänner wieder weitergehen. Dort auf alle Fälle nicht mehr mit dabei sein wird John Peter Sesay. Der deutsch-sierra-leonische Offensivspieler und die Pongauer einigten sich auf eine Vertragsauflösung. „Uns ist es schon komisch vorgekommen, dass einer mit so viel Talent dieses nur so selten aufblitzen lässt“, schildert Schnöll. Im Gespräch mit dem Spieler folgte die Klarheit: „Er hat eine langwierige Verletzung, von der wir nichts gewusst haben. Er hat uns einen Befund von 2023 gezeigt, wo er eine entzündete Arthrose im Lendenwirbelbereich hat. So macht es keinen Sinn, der muss schauen, ob er überhaupt noch spielen kann.“