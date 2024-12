„Diese Tage wird Laimer sicher nie vergessen“

Die Freude über den Kantersieg gegen Leipzig („Wir können rundum zufrieden sein“) rückte ob des Terroranschlages in Magdeburg aber in den Hintergrund. Aus Rücksicht auf die Opfer verzichteten die Bayern auf die geplante Weihnachtsfeier in der ausverkauften Allianz Arena. Andächtig lauschten Zigtausende Zuseher dem Tölzer Knabenchor, der „Stille Nacht, heilige Nacht“ sang. „In der Reaktion des Stadions hat man gesehen, dass die Leute eines wollen: Frieden. Aber wir leben leider in einer Welt, die verrückt ist“, war auch Freund tief betroffen.