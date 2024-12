Kein Weihnachtsblues bei den Goldfischen

Luca Karl schwamm über 400 Meter Freistil (3:57,97 Minuten) neuen Landesrekord, fürs U23-Limit reichte es in dieser Disziplin aber nicht. Über 1500 Meter schaffte es der Student bekanntlich schon am Mittwoch. Karl visiert ebenfalls eine WM-Quali an, allerdings nicht im Becken, sondern über 10 Kilometer Open Water.