RAF-Terrorist Garweg meldet sich aus Untergrund

Auch mit der kurdischen PKK und der Antifa solidarisiert sich Garweg in dem Brief. Die gewaltsamen Taten der Roten Armee Fraktion verteidigt er als „revolutionäre Gegenbewegung“ gegen die „strukturelle Gewalt des Systems“. Zu Raubtaten bekennt sich der Terrorverdächtige laut einem Bericht der „wochentaz“ nicht. „Für uns“ sei es ausgeschlossen gewesen, Menschen zu töten oder zu verletzten, um an Geld zu kommen, heißt es jedoch. „Jegliche Traumatisierung von Angestellten von Kassenbüros oder Geldtransportern ist zu bedauern.“