Experte: „Dritte Generation der RAF bleibt Rätsel“

Die Festnahme der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette Ende Februar sandte Schockwellen durch Deutschland und Österreich. Der heute 65-Jährigen, die unter falschem Namen in Berlin lebte, wird versuchter Mord in zwei Fällen sowie ein Sprengstoffanschlag auf ein Gefängnis in der Nähe von Darmstadt im März 1993 vorgeworfen. Gemeinsam mit ihren Kollegen von der dritten Generation der Roten Armee Fraktion, Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg, versteckte sich Klette mehr als 30 Jahre im Untergrund. In ihrer Wohnung wurden Waffen, Munition, Bargeld und Goldbarren gefunden. Während nach Staub und Garweg noch gefahndet wird, fragt sich die Öffentlichkeit: Welche Geheimnisse verbarg Klette seit Jahren? Welche Morde können jetzt endlich aufgeklärt werden? Wie geht's jetzt weiter?