Benkos Laura-Stiftung verkauft Picasso unter Wert

Sammlung war 33,3 Millionen wert

Im Innsbrucker Büro des 47-jährigen Tirolers hingen die bekannten Siebdrucke „Dollar Sign“ und „Marilyn“ von Warhol. Aber auch in den Villen in Innsbruck und am Gardasee, in denen sich Benko mitunter privat aufhielt, sollten die Kunstwerke offenbar in erster Linie Besucher beeindrucken. Aus einer vorliegenden vertraulichen Unterlage geht hervor, dass der Wert der Kunst-Sammlung noch im Jahr 2023 gegenüber einer Versicherung mit rund 33,3 Millionen Euro angegeben wurde.