Katze wurde bei Küchenbrand zu Lebensretter

In der Küche des Wohnhauses brach aus bisher unbekannter Ursache Feuer aus. Der Bewohner war noch im Schlaf und bemerkte von all dem Nichts. „Wiederum zeigt sich, wie wichtig Rauchmelder in Wohngebäuden sind“, so Einsatzleiter Hannes Stibl von der Hauptfeuerwache Bad Ischl. Doch im Haus befanden sich zwei Katzen, wobei eine davon, zum großen Glück des Bewohners, lauthals Alarm schlug.