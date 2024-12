Ex-Nationalratspräsident Gerulf Stix gestorben

„Egal in welcher politischen Position,Gerulf Stix füllte sie immer mit größtem Engagement aus und war auch in vielen Bereichen ein großer freiheitlicher Vordenker und Visionär. Ihm ist es wesentlich zu verdanken, dass die FPÖ bereits in den 1960er- und 1970er-Jahren unter dem Motto ‘Umweltschutz ist Heimatschutz‘ zur ersten ‘Umweltpartei‘ in Österreich wurde“, meinte auch FPÖ-Chef Herbert Kickl.