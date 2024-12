35 Kinder bei Massenpanik in Nigeria gestorben

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch an der islamischen Oberschule in der Ortschaft Basorun. Laut der Polizei hatten Tausende Menschen das vorweihnachtliche Schulfest besucht. Die Massenpanik dürfte ausgebrochen sein, als die Veranstalterinnen und Veranstalter begannen, Geschenke und Essen zu verteilen.