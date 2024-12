Rätselraten um Corona-Fonds und Wirtschaftsplan

„Antworten auf die Industriekrise gibt es keine, da sieht man, wo die Prioritäten der Regierung liegen. Die Wende zur Elektromobilität in den wichtigsten Märkten unserer Automobilindustrie ist in vollem Gange. Deshalb braucht es einen klaren Plan für die Transformation in diesem Bereich, um Tausende Jobs zu retten“, meint Schwarz. Der Verbrennermotor sei global ein stark schrumpfender Markt, auf ihn zu setzen, führe in eine wirtschaftliche Katastrophe.