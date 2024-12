Schul-Initiative: Mehr Bewegung für 16.000 Kinder

In Kooperation mit dem Red Bull Media House und dem Verein Bewegte Schule hat die Bildungsstiftung motion4kids im Schuljahr 2024/25 eine kostenlose Bewegungs-Initiative für 100 Volksschulen in Österreich gestartet. Auf diese Weise werden fast 1000 Lehrer ein Jahr lang von motion4kids unterstützt, mehr körperliche Aktivität in den Klassenzimmern zu etablieren.