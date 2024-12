„Freud“: Großartiges Gedankenduell mit Oscar-Star

Nur wenige Monate nach dem sogenannten Anschluss an das Deutsche Reich verlässt der von schwerer Krankheit bereits gezeichnete Sigmund Freud (Anthony Hopkins) Wien und flüchtet nach London. In diesem Moment des bereits dräuenden Zweiten Weltkrieges und in dem Wissen um die eigene Endlichkeit empfängt er nur noch wenige Menschen.