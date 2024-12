Vegetarische/vegane Kochlehre: Start ab 2025

Ausbildungsstart wohl ab Herbst

Bis die ersten Lehrlinge sich zur „Fachkraft für vegetarische Kulinarik“ ausbilden lassen können, dürfte es daher bis Herbst 2025 dauern, heißt es von den Grünen. „Es freut mich sehr, dass Lehrlinge ihre Ausbildung in der vegetarischen Kulinarik – trotz Verzögerung durch das Wirtschaftsministerium – in Bälde endlich starten können“, sagte Elisabeth Götze, Wirtschaftssprecherin der Grünen laut Aussendung. Die Verordnung war seit Sommer 2024 in Begutachtung, die Grünen drängten bereits seit Längerem auf eine rasche Unterzeichnung durch Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP).