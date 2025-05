Österreich-Premiere! Danso siegt historisch

Kevin Danso gehört seit Mittwoch jenem illustren Kreis von österreichischen Spielern an, die einen Europacupbewerb gewonnen haben. Der in der 78. Minute eingewechselte ÖFB-Internationale holte dank eines 1:0-Finalsiegs in Bilbao über Manchester United mit Tottenham Hotspur den Europa-League-Titel.