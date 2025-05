Netanyahu: Für Geiselrückkehr zu Waffenruhe bereit

Gazastreifen: Netanyahu will vollständige Kontrolle

Gleichzeitig hielt Netanyahu an dem kürzlich verkündeten Ziel fest, die vollständige Kontrolle über den Gazastreifen zu übernehmen. Am Ende des jüngst ausgeweiteten Militäreinsatzes in dem Palästinensergebiet werde „der gesamte Gazastreifen unter Kontrolle der israelischen Armee sein“. Dabei müsse eine „humanitäre Krise“ vermieden werden, damit Israel seine „volle Handlungsfreiheit“ behalte, fügte der Regierungschef hinzu.