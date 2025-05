Start für Mega-Baustelle: Das kommt auf Graz zu

Das große Finale beginnt: Seit mehr als zwei Jahren wird in der Grazer Innenstadt an einer neuen Straßenbahn-Linie gearbeitet, im November geht sie in Betrieb. Nun steht der Anschluss der neuen Schienen an die Annenstraße bevor, das dauert bis Anfang September: Die Zeit wird auch genutzt, um im Grazer Westen an mehreren Stellen, darunter in der Bahnhofs-Unterführung, Sanierungen durchzuführen. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.