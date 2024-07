„Vegetarische Kochlehre ist völliger Schwachsinn“

Es ist der Aufreger schlechthin: Ab Herbst 2025 kann man sich zur „Fachkraft für vegetarische Kulinarik“ ausbilden lassen. In der Branche brodelt es. Die „Krone“ besuchte den Wiener Top-Gastronomen Herbert Hausmair in seinem Wirtshaus – dort sprach er Klartext, was er darüber denkt.