Blauer Glanz in der Steiermark

Kunasek gelang in den Verhandlungen, die wesentlichsten FPÖ-Forderungen durchzusetzen. Am Mittwoch wird er vom steirischen Landtag gewählt, am Donnerstag folgt der glanzvolle Höhepunkt, wenn er in der Hofburg angelobt wird – vom (Ex-Grünen) Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, der es, gelinde gesagt, mit den Blauen sonst nicht so hat. Wie wir wissen, hat er es verweigert, Nationalrats-Wahlsieger Herbert Kickl mit der Bundesregierungsbildung zu beauftragen.