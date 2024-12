Frauen-Power: Mehr Gerechtigkeit als großes Ziel

„Mehr Frauen in der Politik bedeuten mehr Gerechtigkeit, Chancengleichheit und Zukunftsperspektiven für alle.“ Eine klare Botschaft vertreten jene engagierten Frauen, die für die SPÖ am 19. Jänner 2025 ins Rennen gehen. An der Spitze steht Landeshauptmann-Stellvertreterin und Frauenvorsitzende Astrid Eisenkopf.