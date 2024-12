Merkel über ihre Migrationspolitik:“War richtig“

Auf die Frage, ob sie mit der Entscheidung vieler europäischer Länder einverstanden sei, die Asylanträge von Syrern auszusetzen, antwortete Merkel: „Es war richtig, diese Flüchtlinge 2015 aufzunehmen. Jetzt entwickelt sich die Situation schnell, Assads Regime ist gestürzt, aber wir wissen nicht, was passieren wird, und ich hoffe auf eine friedliche Entwicklung in Syrien. Wir müssen abwarten, was passiert, und diejenigen, die heute die Verantwortung tragen, werden die notwendigen Entscheidungen treffen“, antwortete Merkel bei der Vorstellung ihres im Mailänder Verlag Rizzoli in italienischer Sprache erschienenen Buches „Freiheit“.