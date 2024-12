Der Schmuggel mit illegalen Böllern blüht

Alle Jahre wieder kontrolliert die Polizei an den Mühlviertler Grenzübergängen, ob Landsleute unerlaubterweise Böller der Kategorien F3 und F4 nach Oberösterreich bringen. Auch am Sonntag war die Ausbeute bei einer Kontrolle in Weigetschlag wieder hoch: Innerhalb von vier Stunden wurden zweieinhalb VW-Transporter mit „heißer Ware“ gefüllt.