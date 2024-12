Diesel und E-Autos sind aktuell eher Ladenhüter

Im Zeitraum Jänner bis November 2024 wurden laut Statistik Austria österreichweit 232.100 Pkw neu zum Verkehr zugelassen. Das ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 11.447 Autos oder 5,2 Prozent. Doch in Oberösterreich ticken die Uhren offenbar anders: Hier gab es ein Minus gegenüber dem Vorjahr. Wurden 2023 von Jänner bis November 38.140 Fahrzeuge zugelassen, so waren es im heurigen Jahr nur noch 36.505, das sind immerhin um 1635 Autos weniger.