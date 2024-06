Pleite, Storno und Skepsis: E-Auto-Hype abgeflacht

Steckt der Wandel in der Mobilität in der Krise? Elektroauto-Start-up Fisker schlitterte vor wenigen Tagen in die Insolvenz, BMW stornierte einen milliardenschweren Auftrag bei einem Batteriehersteller. Mit Miba-Chef F. Peter Mitterbauer sprachen wir über die Elektro-Mobilität, die Komplexität des Wandels und die Bedeutung der Bevölkerung.