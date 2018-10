Ab dem Jahr 2025 nur noch Elektro-Autos zulassen!

Dabei haben die beiden Umweltexperten nicht nur Autos im Visier. Auch leichte Nutzfahrzeuge sollen auf E-Antrieb umgestellt werden und der Schwerverkehr soll über Land an Oberleitungen andocken. Selbst der Flugverkehr soll bis spätestens 2050 rein elektrisch werden, was mehr nach Science Fiction klingt, als es ist. Und wo soll der Strom für all das herkommen? Selbstverständlich komplett aus erneuerbaren Energiequellen.