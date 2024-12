„Das Schöne an meinem Beruf sind die Anekdoten“

Wer hätte so etwas vermutet? Hinter der stinknormalen Fassade eines typischen Einfamilienhauses in Rankweil verbirgt sich eine Lithografie-Werkstatt, die von den größten und berühmtesten Malern und Grafikern unserer Zeit regelmäßig besucht wird. Der exzentrische Markus Lüpertz, der zu den bedeutendsten bildenden Künstlern der Gegenwart zählt, saß hier schon am Küchentisch. Hermann Nitsch war da oder die Künstlerikone Chiharu Shiota aus Japan, die mit ihren atemberaubenden Installationen aus tausenden von Wollfäden (Cobweb-Installations) zahllose Ausstellungen von Tokio über Paris bis zur Biennale in Venedig bestritt. Shiota hat just hier eine uralte Druckmaschine mit blutroten Fäden eingegarnt. Ein faszinierendes Kunstwerk, mit dem sie sich für ihren Aufenthalt während der Coronazeit in Rankweil bedankte.