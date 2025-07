Menschen messen

Diesen Satz musste ich zweimal lesen, weil er unfreiwillig komisch ist. Also doch nur eine Liste völlig aufgeblasener Individuen, die immer in der Zeitung sind, zu allem befragt werden und stets eine Expertise haben? Die Jury nimmt sich selbstverständlich in aller Bescheidenheit aus dem Ranking heraus, was ihr sicher nicht leichtgefallen ist. Schließlich ist man doch wer, sonst würde man ja nicht beurteilen. Sind das etwa die Aufgeblasenen, die Unbedeutenden, die jetzt wochenlang nach Bedeutung im Ländle geforscht haben?