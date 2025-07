Tuana entdeckt ihre Berufung im Sozialbereich

Insgesamt haben bisher 29 junge Menschen daran teilgenommen – die meisten davon Mädchen und junge Frauen, viele mit einem ursprünglichen Interesse an der Arbeit mit Kindern. „Wir hatten zum Beispiel einen Teilnehmer, der schon bei Eintritt genau wusste, dass er in die Pflege will“, berichtet Projektleiterin und Trainerin Gabriele Erne. „Solche Klarheit ist selten – die meisten nutzen das Projekt zur Orientierung.“ Mit Erfolg: Mehrere Jugendliche haben sich mittlerweile für weiterführende Bildungswege entschieden, etwa für die Vorbereitungsklasse an der Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB). Einer der Teilnehmenden wird in diesem Jahr mit der Pflegelehre beginnen – einem Ausbildungsmodell, bei dem sich Vorarlberg als Vorreiter bezeichnen darf und das in Österreich langsam an Sichtbarkeit gewinnt.