E-Autos sind in Vorarlberg im Kommen

Die Zahl der neuzugelassenen E-Pkw ist in Vorarlberg im ersten Halbjahr um 40 Prozent auf insgesamt 1446 Fahrzeuge gestiegen – noch nie waren es in einem Halbjahr so viele. Ebenfalls einen neuen Rekordwert erreichte der Anteil der Elektroautos bei den Neuwagen: 21 Prozent aller im ersten Halbjahr neu zugelassenen Fahrzeuge fahren mit Strom – vor einem Jahr lag dieser Anteil noch bei 16 Prozent.