Fabio Ingolitsch sucht seine Startelf

Altach setzt offensichtlich auf Kontinuität, die vielen Spielerwechsel in den vergangenen sechs Jahren haben die sportliche Situation nicht entscheidend verbessert. Vor allem in der Offensive gab es arge Defizite. In den bisherigen Testspielen haben vor allem Mustapha und Fetahu überzeugt. Trotzdem weiß Ingolitsch, was noch fehlt: „Ein großer, kopfballstarker Stürmer, so wie Dietz einer war.“ Noch ist ein solcher aber nicht in Sicht.