Semenyas Dilemma

Aber keine Bange, es gibt da einen Mann, für den Dilemmata kein Problem darstellen, weil er immer praktische Lösungen parat hat. Er heißt Donald Trump und hat im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles bereits per Dekret verfügt, dass alle Visum-Anträge „von Männern (sic!), die versuchen, auf betrügerische Art in die USA einzureisen, indem sie sich als weibliche Athleten ausgeben“, strikt abzulehnen seien. Damit bräche er zwar die Olympische Charta, was letztlich den Entzug der Spiele zur Folge haben müsste, aber was kümmern derlei Spitzfindigkeiten schon einen Politiker, der, nachdem ihn Benjamin Netanjahu gerade für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen hat, längst nicht mehr auf einer Welle, sondern auf einem Tsunami der Selbstüberschätzung schwimmt.