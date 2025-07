Große Kunst im Hohenemser Markus-Sittikus-Saal

Ein Abend von seltener Kostbarkeit

War dieser Konzertnachmittag geprägt von jugendlichem Charme, so zeigte der Abend, in welch unfassbare interpretatorische Höhen sich ein nimmermüde forschender und singender Interpret aufschwingen kann. Gemeint ist der Bariton Christian Gerhaher, und in einem Atemzug ist sein Partner am Klavier Gerold Huber zu nennen. Die beiden gaben 1999 ihr Schubertiadedebüt mit bereits damals stark ausgeprägtem Ausdruckswillen. Dieser ist in all den Jahren gereift und veredelt worden, sodass das Publikum im Markus-Sittikus-Saal einen Abend von seltener Kostbarkeit erlebte. Ausschließlich Robert Schumann stand am Programm, dessen großes Werk Gerhaher und Huber jüngst in elf CDs vorgelegt haben.