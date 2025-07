„So, Soda, Sodala“ – das hört man nur im Ländle

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute er sich dem Partikel „sodala“ an. Ein Wort, das der Alemanne jeden Tag ein paar Mal ausspricht.