Beamte: Steiermark erhöht Gehälter um 3,5 Prozent

Kein Zitat mehr von der SPÖ

Die noch amtierende Regierungspartei SPÖ wird in der Aussendung nicht mehr erwähnt. Sie meldet sich via Klubobmann Hannes Schwarz zu Wort: „Wir begrüßen und unterstützen diesen positiven Gehaltsabschluss für die öffentlichen Bediensteten in der Steiermark. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist eine solche Gehaltsanpassung essenziell, um die Kaufkraft der Steirerinnen und Steirer zu erhalten.“