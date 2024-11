3,5 Prozent für Beamte: „Das steht uns zu!

Leser friedaleo56 spricht die Vorgehensweise eines privatwirtschaftlichen Unternehmens in solch einer Situation an. Kündigungen und Lohnkürzungen wären bei einem kurz vor dem Konkurs stehenden Betrieb unausweichlich. Sollte der Staat hier also wie ein privates Unternehmen handeln und die Lohnerhöhungen aussetzen?