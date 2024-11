Einigung in letzter Sekunde: Beamten-Demo abgesagt

Rund 30.000 Demonstranten sollten am Dienstagnachmittag in Wien zur ersten großen Beamten-Demo seit elf Jahren der Gewerkschaft GÖD protestieren. Als Grund wurden stockende Gehaltsverhandlungen angeführt. In letzter Sekunde wurde nun doch ein Gehaltsabschluss erzielt – die Groß-Demo der Beamten ist abgesagt.