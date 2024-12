Trotz 293 Einwänden: Neues Grazer Budget fixiert

„Wie so ein Eiswürferl im Sommer am Hauptplatz“

Damit der Berg nicht noch weiter wächst, müssten vor allem das Sportressort, aber auch der Kulturbereich sparen. Zum Ärgernis der Opposition: Gemeinderätin Claudia Unger (ÖVP) kritisierte auch am Donnerstag in der Diskussion, dass das Budget „an der falschen Stelle“ gekürzt werden würde. Sie gestand ein, dass auch die Vorgängerregierungen Schulden gemacht haben, „aber nicht in diesem Turbomodus“. Gemeinderat Philipp Pointner (Neos) meinte, das Budget habe eine „Haltbarkeit wie so ein Eiswürferl im Sommer am Hauptplatz“.